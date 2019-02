Pleszew. Wyniki sekcji zwłok lekarza, który pracował 40 godzin bez przerwy. Zmarł podczas dyżuru

biebrzanska godzinę temu Oceniono 23 razy 17

Do opowiadających, jak to lekarze wysypiają się na dyżurach.

Zapraszam do 'spania', w którym musicie reagować na każdy sygnał telefonu natychmiast i być gotowym do niezwłocznego świadomego działania na najwyższych obrotach.

Proponuję prosty eksperyment.

Chodzicie spać o 23?

Proszę nastawić budzik dziś przed pójściem spać na 24. Po obudzeniu się wstać, wziąć kartkę i napisać cyfrę 200, pod nią wynik odjęcia od niej liczby 13, poniżej kolejną różnicę po odjęciu 13 i tak aż do najniższej dodatniej, od której już nie da rady odjąć 13. Potem proszę przestawić budzik za godzinę. Proszę położyć się spać, po godzinie na dźwięk budzika wstać, wziąć kartkę i zrobić to samo, tyle że odejmować np. 17. Przestawić budzik za godzinę, wstać, odejmować 21. I tak do rana.

A jutro wrócić na forum i opowiedzieć, jak się czujecie.

Proszę jeszcze pomyśleć, że od waszych działań nie zależy nic, a od działań lekarza ludzkie życie.

Powodzenia!