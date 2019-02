Pogoda na dziś - czwartek 28 lutego. Meteorolodzy zapowiadają od 13 do 15 stopni na południu kraju

Meteorolodzy przewidują umiarkowane zachmurzenia, jednak są szanse na spore rozpogodzenia w ciągu dnia. Jedynie na północy i północnym-wschodzie kraju zapowiadane są opady deszczu.

Temperatura. Dziś nawet 15 stopni w Katowicach i Opolu

Najcieplejszy dzień zapowiada się dla mieszkańców południowych województw - w Katowicach i Opolu będzie aż 15 stopni. Równie ciepło, 14 stopni, będzie w Krakowie i we Wrocławiu. Spore ocieplenie także w Przemyślu i Zakopanem, gdzie będzie kolejno 13 i 10 stopni. Najchłodniej zapowiada się dzień na północny i północnym wschodzie kraju. W województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim temperatura wahać się będzie od 5 do 8 stopni. W pozostałych regionach termometry pokażą od 9 do 13 stopni.

Opady. Deszcz pojawi się tylko w trzech województwach

W dzień zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu na północy i północnym-wschodzie kraju, zwłaszcza w Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku. Po południu na wschodzie możliwe są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Pod wieczór czekają nas duże rozpogodzenia, jedynie na Podlasiu i w Karpatach pojawi się śnieg. W dzień wiatr będzie umiarkowany. Jedynie na południu prędkość wiatru może dochodzić do 60 km/h.

