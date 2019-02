Narciarz uderzył w 6-latka i uciekł. Chłopiec ma połamane nogi, trwa poszukiwanie sprawcy

fot. Adam Golec / Agencja Gazeta

Policja poszukuje sprawcy wypadku, do którego doszło na stoku narciarskim w Białce Tatrzańskiej. Dorosły narciarz wjechał w 6-latka, który dopiero uczył się jeździć. Chłopiec ma złamane nogi. Mężczyzna nawet nie zatrzymał się, by sprawdzić, co stało się dziecku.

