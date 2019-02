Paweł Adamowicz zostanie patronem placu w Szczecinie. Radni klubu PiS przeciwni

Zmarły 14 stycznia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zostanie patronem placu położonego w centrum Szczecina między dwiema jezdniami Alei Papieża Jana Pawła II. Taką decyzję podjęli radni miasta. Uchwałę w tej sprawie zaproponowali radni klubów Bezpartyjni i Koalicja Obywatelska.

- Pan prezydent Adamowicz był jednym z tych ludzi w naszym państwie, którzy na pewno przejdą do historii, a jego tragiczna śmierć pewnie to jeszcze bardziej uwypukli

- uzasadniał Paweł Bartnik z klubu Koalicji Obywatelskiej, przypominając działalność opozycyjną i samorządową Pawła Adamowicza.

- Myślę, że w ramach solidarności Gdańska i Szczecina, która zawsze występowała, choćby w czasie strajku w 1980 r., ale także w 1970 r., taki gest solidarności Gdańskowi i jego prezydentowi się należy - dodał.

Szczecin. Plac im. Pawła Adamowicza

W trakcie głosowania obecnych na sali obrad było 26 radnych. Głos "za" oddało 16, przeciwko było dwóch, a jeden wstrzymał się. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", siedmioro radnych, którzy w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu, to radni klubu PiS. Dwa głosy "przeciw" również pochodziły od radnych tego klubu.

Uchwała Bezpartyjnych i KO pojawiła się rano, niedługo przed rozpoczęciem posiedzenia.

- Zaczyna nam się wkradać w pracę naszej rady taki zły zwyczaj, że próbujemy wszystko szybką ścieżką pchać do przodu, jakby komisje nie istniały. Mam taki apel, żeby jednak uszanować nasze struktury i żeby nasze wnioski trafiały normalnie do komisji, do zwykłego procedowania - mówił już po głosowaniu Witold Dąbrowski z klubu radnych PiS.

W trakcie tego samego posiedzenia radni zdecydowali również, że jeden z parków będzie nosił imię Teresy Hulboj, a jedno z rond - imię Jana Olszewskiego.