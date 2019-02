Od miesiąca nie udało się odnaleźć zaginionego Michała Rosiaka. Wiadomo, że był blisko Warty

Michał Rosiak z Turku zaginął w nocy z 17 na 18 stycznia w Poznaniu. 19-latek od kilku miesięcy studiuje chemię na Politechnice Poznańskiej. W czwartek wieczorem wybrał się z trzema kolegami świętować zdane egzaminy.

W programie "Uwaga" TVN podano, że na kilka godzin przed zaginięciem Rosiak wysłał przez aplikację Snapchat filmik do koleżanki. Był na nim razem ze znajomymi w barze. - Ostatni raz rozmawiałam z nim w czwartek, w piątek miał przyjechać do domu - mówiła w programie Żaneta Rosiak, matka studenta. Jak opisywała, Michał razem z kolegami zazwyczaj w czwartki wychodzili na imprezy, a w piątki przyjeżdżał do rodziców w Turkowicach obok Turku, ok. 130 km od Poznania.

Jeden z kolegów powiedział rodzicom Michała, że tego wieczoru spędził on około godziny w klubie go-go, gdzie były darmowe drinki. Wyszedł z lokalu sam i sprawdzał drogę do domu w aplikacji na smartfonie. Policjanci na nagraniach z monitoringu prześledzili jego drogę po tym, jak wyszedł z klubu ok. godziny 1 w nocy. Widziano go jeszcze na kamerze autobusu, który mijał przystanek na ul. Szelągowskiej, ok. 1,5 km od Starego Rynku. Tam w piątek, 18 stycznia, znaleziono jego telefon komórkowy.

Możliwe, że Michał Rosiak wpadł do Warty

Poza policją, Michała szuka agencja detektywistyczna. Jak mówił w TVN jej przedstawiciel, na podstawie wywiadu środowiskowego nie wydaje się on typem mężczyzny, który chodzi do klubów go-go. Z nagrań monitoringu nie wydaje się też, żeby był pijany. - Nie kiwał się, szedł prosto - mówił pracownik agencji.

Wyjaśnił jednak, że niektóre środki odurzające działają po czasie i jeśli - świadomie lub nie - zażył takie środki, ich działanie mogło w pełni ujawnić się dopiero, gdy był już na przystanku. Za nim znajduje się stroma skarpa, do której - mówił pracownik agencji detektywistycznej - można wpaść prosto do Warty. "Głos Wielkopolski" opisuje, że policja szukała ciała studenta w rzece m.in. przy pomocy sonarów, ale nie odnaleziono go.

Także mieszkańcy Turku próbowali na własną rękę szukać zaginionego. 23 lutego przeszukiwali tereny wzdłuż rzeki.

Policja prosi o pomoc

Wielkopolska policja prosi wszystkich, którzy widzieli 19-latka, by dzwonili pod numer 112 lub 618 412 311. Michał Rosiak ma 188 cm wzrostu, jest szczupły i w dniu zaginięcia był ubrany na czarno. Na kurtce miał natomiast biały napis "New Balance".