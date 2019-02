Agnieszka Holland o słowach Kaczyńskiego: Oczernia bliźnich tak, żeby jakieś błoto się przykleiło

vito60 godzinę temu Oceniono 12 razy 10

Imperator może mówić co mu ślina na język przyniesie i wara wam prosty ludzie od tego. Pokazał to w Sejmie krzycząc o ,, mordach zdradzieckich". Spotkała go jakaś kara? Szczerba beknął za teks ,,muzyka łagodzi obyczaje". Nie wszyscy są równi wobec prawa, świnie są równiejsze.