Tłusty Czwartek 2019. Kiedy wpada to święto? Jaka jest jego historia?

Tłusty Czwartek jest świętem ruchomym, a to kiedy wypada, zależy od daty świąt wielkanocnych. W kalendarzu chrześcijańskim jest to ostatni czwartek przed wielkim postem i wypada on na 52 dni przed Wielkanocą. Tegoroczne święta wielkanocne obchodzimy 21 kwietnia, a to oznacza, że Tłusty Czwartek wypada 28 lutego, a więc już za dwa dni.

Tłusty Czwartek. Skąd wzięło się to święto?

Korzenie Tłustego Czwartku sięgają czasów antycznych. Tłusty Czwartek, nazywany także "Tłustym Dniem", był czasem, kiedy żegnano zimę i świętowano nadejście wiosny. Tego dnia na stołach stawiano różnego rodzaju tłuste potrawy, w tym mięsa oraz wypieki z ciasta chlebowego, nadziewanego słoniną, które popijano winem.

Z czasem Tłusty Czwartek stał się świętem związanym z tradycją chrześcijańską, dniem poprzedzającym czas postu, który ma przygotowywać do świąt wielkanocnych. Co ciekawe, tłuste, mięsne potrawy zostały wyparte przez słodkości w wieku XVI. Historycy twierdzą, że szesnastowieczne pączki wyglądały jednak nieco inaczej, a część z nich zawierała migdała lub orzecha. Według przesądu osoba, która trafiła na takiego pączka, cieszyła się dostatkiem i szczęściem. Dziś na polskich stołach w Tłusty Czwartek królują pączki z marmoladą lub innym słodkim nadzieniem oraz faworki, nazywane także chruścikami.