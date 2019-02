Stan zdrowia Tomasza Komendy znacznie się pogorszył. "Tyle lat za kratami robi swoje"

Tomasz Komenda po 18 latach niesłusznie spędzonych w więzieniu, wyszedł na wolność. Mężczyzna odsiadywał wyrok za morderstwo 15-letniej Małgorzaty K. Ciało dziewczyny zostało znalezione w 1997 roku - została brutalnie zgwałcona, a następnie pozostawiona na 20-stopniowym mrozie, w wyniku czego zmarła. Pomimo, że prokuratura stwierdziła, iż sprawców było kilku, zatrzymano tylko Komendę. Miał spędzić w więzieniu 25 lat.

Stan zdrowia Tomasza Komendy się pogorszył

Dopiero w 2018 roku Sąd Najwyższy uznał, że Tomasz Komenda jest niewinny. Mężczyzna od roku przebywa na wolności, ale jego stan nie jest dobry.

Jego stan psychiczny jest gorszy niż bezpośrednio po opuszczeniu więzienia. Ma takie dołki, że odłożyliśmy na razie czynności związane z przygotowaniem wniosku o zadośćuczynienie. Tyle lat za kratami robi swoje

- mówi mec. Zbigniew Ćwiąkalski, pełnomocnik Tomasza Komendy w rozmowie z Wirtualną Polską.

Mecenas dodaje, że Tomasz Komenda nie może odnaleźć się na wolności - przez 18 lat, które spędził w więzieniu świat bardzo się zmienił. Komenda nie jest również w stanie rozmawiać o tym, co go spotkało. Właśnie dlatego prokuratura musiała przełożyć czynności dotyczące nieprawidłowości we wcześniejszym postępowaniu. Komenda miał wziąć udział w okazaniu osób, które mogły być związane ze śmiercią Małgorzaty K. - Nie jest w stanie obecnie się z tym zmierzyć - mówi o swoim kliencie mec. Ćwiąkalski.

Pełnomocnik Tomasza Komendy mówi, że pogarszający się stan zdrowia jego klienta uniemożliwił też złożenie wniosku o odszkodowanie dla Komendy za niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu, w czasie którego był bity i poniżany. Kilkukrotnie próbował popełnić samobójstwo. Mec. Ćwiąkalski domaga się 18 milionów złotych dla swojego klienta. Termin na złożenie wniosku mija w maju.

Mecenas Zbigniew Ćwiąkalski zapowiada również złożenie wniosku o przedłużenie renty specjalnej, która kończy się za miesiąc. Przypominamy, że premier Mateusz Morawiecki przyznał Tomaszowi Komendzie rentę w wysokości 3276 złotych netto.