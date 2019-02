Wypadek na DK81 w Pawłowicach. Nie żyje jedna osoba. Droga w kierunku Skoczowa zablokowana

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 45 km drogi krajowej nr 81 w kierunku Wisły, w miejscowości Pawłowice (woj. śląskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 7:20.

Wypadek na DK81 w Pawłowicach. Liczne utrudnienia w ruchu drogowym

W wypadku na DK81 brał udział samochód osobowy oraz ciągnik z naczepą. Pojazd wypadł z drogi i dachował. Prowadzący go kierowca został zakleszczony w samochodzie, a straż pożarna musiała użyć narzędzi hydraulicznych, aby go z niego wyciągnąć. Kierowca został przekazany załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, pomimo reanimacji nie udało się go uratować - podaje eska.pl.

Na drodze krajowej nr 81 czekają na kierowców liczne utrudnienia. Zablokowane są oba pasy prowadzące w stronę Skoczowa oraz lewy pas ruchu w stronę Żor. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 938 na Cieszyn. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.