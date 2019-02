Pogoda na dziś - środa 27 lutego. Coraz cieplej i bardziej słonecznie

wj_2000 pół godziny temu 0

Czuję się zbulwersowany.

Zawsze słyszalem, ze Wielkanoc jest w pierwsza niedzielę po pierwszej wiosennej pelni Księżyca.

W tym roku Słonce przekroczy równik 20 Marca o godzinie 22:58'. Od tego momentu mamy teoretyczna Wiosnę. Pogoda, zaraz po tym, raz moze być już wiosenna, raz zimowa w potocznym znaczeniu, ale astronomicznie wszystko jest sciśle wyznaczone.

Najbliższa po tym momencie Równonocy pelnia Księżyca wypada 21 Marca o godzinie 02:43'.

Taka bliskość tych zdarzeń, niecałe 4 godziny, nieprędko się powtórzy! Ale w tym roku akurat tak jest.

Najbliższa po tej Pelni niedziela wypada 24 Marca. Ale próżno w kalendarzu wypatrywac Wielkanocy!

Kościoły (i katolicki i prawoslawny, choc ten na inna nutę) GONIĄ W PIĘTKĘ.

Otóż kilkanascie stuleci temu, jakies niedouki doszły do wniosku ZALEDWIE W PRZYBLIZENIU prawdziwego, że wiosna zaczyna się 21 Marca. I juž! Czyli, ze równonoc wypada 21 Marca.

Równonoc WIE sama z siebie kiedy ma wypadac, a to jak my ten dzieñ zanumerujemy to juz nasza sprawa. Jak by nie zrobic, to ze względu na to, ze rok (zwrotnikowy) nie jest dokladnie równy iluś dobom, a wynosi 365 dób+5 godzin +49 minut i plus jeszcze sekundy, to owa równonoc, czyli początek wiosny wypada w kalendarzu gregorianskim w różne dni. Moze to byc 19, 20, 21, lub22 Marca.

Prawoslawnym, którzy nie przyjęli reformy Grzegorza z 16 wieku i mają wszystkie lata podzielne przez 4 przestępne, teraz 21 Marca wypada kilkanascie dni później niż nam. Ci jeszcze glupsi.