Bolesławiec. Są wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanych matki i dziecka

32-letnia kobieta i jej 3,5-letni syn otrzymali od kilkunastu do kilkudziesięciu silnych uderzeń nożem - podaje Polsat News. Ofiarom zabójstwa śmierć przyniosły ciosy w okolice serca - jeden cios w przypadku kobiety i dwa w przypadku dziecka. Podejrzany o zabójstwo jest konkubent kobiety i ojciec chłopca, 32-letni Sebastian R.

Bolesławiec. Nie żyje 32-letnia kobieta i 3,5-letni chłopiec

Kobieta i jej syn zostali zamordowani w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, w piątek 22 lutego około godziny 4:00. Z wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 32-letni mężczyzna miał zaatakować swoją konkubinę i dziecko podczas rodzinnej awantury, używając noża. Kobieta zdołała uciec na klatkę schodową, jednak mężczyzna podążył za nią i zaatakował ją po raz kolejny. Ustalono, że chłopiec został wyrzucony przez okno mieszkania. 3,5-latek już nie żył, kiedy jego ojciec wyrzucał jego ciało z drugiego piętra - informuje Wirtualna Polska.

Kiedy funkcjonariusze policji weszli do mieszkania, w którym doszło do tragedii, podejrzany o zabójstwo mężczyzna zaatakował ich nożem. Konieczne było użycie broni. Podejrzewany został raniony w okolice brzucha, a następnie przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ustalono, że Sebastian R. był 10 lat temu karany za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą.