Andrzej Duda podjął decyzję. Dwóch nowych prezesów w Sądzie Najwyższym

chi-neng 23 minuty temu Oceniono 4 razy 4

Co ONI do jasnej cholery odgrywaja!

Toż to przechodzi ludzkie pojęcie!

Każdy z marionetek zasiadających na stołkach obecnych władz Polski, dzięki temu, który nimi kieruje z tylnego siedzenia, TWORZY WŁASNE PRAWO, NOWE FUNKCJE i obsadza ‘nowe stołki’ swoimi idolami, faworytami!



Niczym DOSTARCZANIE NOWYCH ARTYKULÓW / ZABAWEK DO SKLEPU Z ZABAWKAMI.