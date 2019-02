Lubuskie: pijany kierowca wjechał na chodnik i niemal zabił 4 osoby. Miał we krwi ponad 1,5 promila

pan.szklanka 24 minuty temu Oceniono 3 razy 3

Rozumiem, że alkohol to używka uświęcona liturgią, ale na Nieistniejącego! Apeluję o odrobinę konsekwencji. Zdelegalizować i karać więzieniem za posiadanie. Jeśli pomysł wydaje się absurdalny i przeciwskuteczny (jak z resztą pokazała prohibicja w USA), to dlaczego działa w przypadku nieporównanie mniej groźnej marihuany? A jeśli nie działa, to którym politykom na tym zależy i czy coś z tego mają, czy to zwykła ignorancja.