Niedziele handlowe 2019. Czy 3 marca zrobimy zakupy?

Zawisza Brązowy pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

31 marca!!. No cóż, trzeba jakoś przełknąć tą smutną wiadomość i poczekać do tego 31, A tak chciałem z koszykiem pochodzić po swojej ulubionej Biedronce, kupujac jedynie gumę do żucia, porozmawiać z sąsiadem o aktualnej polityce, smutne będą te przedpołudnia!!