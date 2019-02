Laskowice Pomorskie: Nastolatek chciał przejść po słupach trakcyjnych. Teraz walczy o życie

qawsedrftg 14 minut temu Oceniono 3 razy -3

"Słupy kolejowe" - fachowość GW jest jak zwykle porażająca. Chodzi o słupy trakcyjne? Bramownic w Laskowicach chyba nie ma?



Co do tradycyjnego psioczenia na suwerena to w tamtych okolicach zwykle wygrywa PO.