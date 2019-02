Będą "pilnować" pomnika prałata Jankowskiego. Planują warty i obserwację z mieszkania

sector23 pół godziny temu Oceniono 9 razy 7

PROFANACJĘ?! Profanację czego i kogo debile.... zdemoralizowanego pedofila i kapusia SB. Kogo chcecie oszukać, chyba siebie samych. Obawiam się, że jedyny argument przemawiający do waszych pustych łbów "obrońcy czci", to kropidło prałaciny między waszymi pośladkami, albo co gorsza - waszych dzieci i wnuków. Straszna wizja ale chyba jedyna, która przemawia do zakutych łbów. Wasz problem, to niskie IQ i niska samoocena dlatego garniecie się do zgrai podobnych sobie, krzykaczy i kato-narodowych debili nienawidzących wszystkiego co inne i dla was nie zrozumiałe.