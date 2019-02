Paweł Kukiz tweetuje o sądzie złożonym z Żydów. "Pan jest obrzydliwym antysemitą!"

szoferek1 24 minuty temu Oceniono 17 razy 5

Skoro Żydom wolno oskarżać Polaków o wszelkie niegodziwości, co na pewno w wielu przypadkach jest prawdą, tak my Polacy też mamy prawo pokazać palcem jakich niegodziwości dopuszczali się obywatele polscy pochodzenia żydowskiego,jaki to antysemityzm? To że prawie cała wierchuszka UB to byli Żydzi, prokuratorzy i sędziowie też mieli korzenie żydowskie to nie prawda?