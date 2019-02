Pogoda na nadchodzący tydzień. Z dnia na dzień coraz cieplej, ale weekend rozczaruje

W poniedziałek termometry na zachodzie kraju wskażą ok. 10 st. Celsjusza. W Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze czy Legnicy ta temperatura może być jeszcze wyższa. Gorzej będzie w centrum i na północy kraju, gdzie temperatura będzie wahała się między 5 a 7 stopniami.

Pogoda na nadchodzący tydzień. Najcieplej na zachodzie

Bardziej wyrównaną temperaturę pogoda przyniesie we wtorek. W większości kraju możemy się spodziewać 9-10 st. Celsjusza. Nieco chłodniej może być w warmińsko-mazurskiem i na Śląsku. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w środę, choć tego dnia znowu cieplej będzie na zachodzie. Województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim temperatura powinna przekroczyć 10 stopni Celsjusza.

Cieplej może być w czwartek. Na Dolnym Śląsku termometry mogą wskazać nawet 14 st. C. Ok. 10 st. to temperatura, którą będą mogli się cieszyć mieszkańcy centralnej, południowej i wschodniej Polski. Chłodniej będzie tego dnia na północy, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 7-8 st. C.

Pogoda w piątek. Przyjdzie ochłodzenie i deszcz

W piątek przyjdzie ochłodzenie. Tego dnia temperatura będzie wahała się między 3 st. C na Pomorzu a 8 st. C w Wielkopolsce. Niestety ocieplenie nie nadzieje w sobotę - maksymalna temperatura wyniesie 7 st. Celsjusza. Jest też druga zła wiadomość - od piątku do niedzieli możemy spodziewać się opadów deszczu, a gdzieniegdzie i śniegu.

Pogoda w niedzielę. Znowu słonecznie

Ciepło powróci na koniec tygodnia. W niedzielę mieszkańcy zachodniej Polski znowu będą mogli cieszyć się temperaturą na poziomie 14 st. Nieznacznie chłodniej będzie w pozostałych częściach kraju.

Sprawdź aktualną pogodę na poniższej mapie interaktywnej