Tragiczny wypadek pod Rawą Mazowiecką. Sprawcą prawdopodobnie był złodziej samochodu

proteusz33 2 godziny temu

Jeszcze do niedawna w USA karano koniokradów powieszeniem.To było logiczne bo strata konia bardzo poważnie zagrażała życiu.Trudno dojść do najbliższego miasteczka 80 mil na piechotę.W biednej Polsce strata samochodu to często strata pracy bo trudno dojść codziennie 30 km na piechotę do pracy.W takim razie powinno się traktować złodziei samochodów jak koniokradów