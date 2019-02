Msza w intencji prałata Jankowskiego. W gdańskim kościele Piotr Duda i politycy PiS

freud1 13 minut temu Oceniono 6 razy 6

Jak to ladnie kontrastuje z wydarzeniami z Watykanu i ze slowami Franciszka, ponoc glowy kosciola katolickiego.



Kto by pomyslal, ze po reformacji sprzed 500 lat, ktora pchnela chrzescijanstwo i swiat do przodu, w wolsce A.D. 2019 dokona sie kolejna "reformacja".

Wstecz.