34-latek z kolegą próbowali w Gnieźnie odbić narkotyki z rąk policjantów

Tez bym sie zdenerwowała, gdyby mi kto kilo marychy skręcił. W dodatku jakbym była obywatelką miasta stanowiącego kolebke polskości oraz siedzibe Prymasa Polski. Duma zobowiązuje!!!



P.>S Ale patrząc na sprawę technologicznie, to z tego kilograma byle jak pomiędlonej zieleniny za dużo towaru wycisnac by sie nie dało. Widac chłopaki dopiero co z pozastodolanej uprawy nacięli surowizny...