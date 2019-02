Władze Gdańska o ponownym montażu pomnika ks. Jankowskiego: Obawiamy się eskalacji konfliktu

W sobotę członkowie "Solidarności" Stoczni Gdańskiej ustawili pomnik prałata Henryka Jankowskiego na dotychczasowym miejscu.

Oświadczenie władz miasta ws. pomnika ks. Jankowskiego

Aleksandra Dulkiewicz i Agnieszka Owczarczak napisały w oświadczeniu, że w piątek Społeczny Komitet Budowy Pomnika został poinformowany przez zastępcę prezydenta Gdańska o wymogach procedury budowlanej. "Obalenie cokołu, a potem ponowne ustawienie go, wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniej dokumentacji do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tak się nie stało. Pomnik został postawiony niezgodnie z procedurą budowlaną, która reguluje między innymi bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa" - piszą Aleksandra Dulkiewicz i Agnieszka Owczarczak. Dodają, że traktują ten akt jako świadome działanie wbrew prawu budowlanemu, w związku z czym zwrócą się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

"Obawiamy się niepokoju społecznego i eskalacji konfliktu"

"Ponowne posadowienie pomnika nie ułatwia dialogu. Obawiamy się niepokoju społecznego i eskalacji konfliktu. Ponowna dewastacja cokołu w nocy z 21 na 22 lutego potwierdza jedynie nasze obawy co do tego, że lepsza dla pamięci i wyjaśnienia sprawy zarzutów byłaby wstrzemięźliwość" - piszą w oświadczeniu pełniąca obowiązki Prezydenta Gdańska i przewodnicząca Rady Miasta, Agnieszka Dulkiewicz i Agnieszka Owczarczak. Przypominają też, że 7 marca, podczas najbliżej sesji Rady Miasta Gdańska, będą omawiane wnioski o odebranie księdzu Henrykowi Jankowskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska oraz o zmianę nazwy skweru, na którym stoi pomnik księdza.

Obalenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego

W nocy ze środy na czwartek trzej mężczyźni przyczepili linę do figury księdza Jankowskiego i przewrócili ją na ułożone wcześniej opony. Następnie położyli na niej ministrancką komżę i dziecięcą bieliznę. Sprawcy sami zawiadomili policję o swoim czynie. Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia.

W ostatnim czasie o zmarłym ponad 8 lat temu prałacie Henryku Jankowskim było głośno za sprawą grudniowego reportażu w "Dużym Formacie", magazynie "Gazecie Wyborczej", przedstawiającego świadectwo osoby, która miała jako dziecko paść ofiarą molestowania seksualnego przez księdza. Po opublikowaniu reportażu, ujawniło się więcej osób twierdzących, że były przez niego napastowane. W pobliżu ustawionego w 2012 roku pomnika kilkukrotnie odbywały się demonstracje - żądające między innymi usunięcia go. Potrzebę przeniesienia monumentu deklarował także zamordowany w styczniu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.