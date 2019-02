Euroweek był krytykowany za zdjęcia obcokrajowców z dziećmi. Są wyniki kontroli kuratorium

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty 14 grudnia ub.r. na polecenie MEN przeprowadziło kontrolę warsztatów Euroweek we wszystkich trzech ośrodkach, gdzie trwały turnusy: w Długopolu-Zdroju, Międzygórzu i Lądku. Łącznie brało w nich udział 202 dzieci i 18 opiekunów. W ośrodkach przebywali też wolontariusze z zagranicy: dziewięć kobiet i jedenastu mężczyzn, m.in. z Japonii, Chin, Wietnamu, Indii, Tajlandii, Filipin, Kolumbii.

Kontrola Euroweek zlecona przez MEN nie wykazała żadnych uchybień

Co wynika z kontroli? M.in., że organizatorzy mają w dokumentacji zaświadczenia o kwalifikacjach wszystkich wolontariuszy, a także o ich niekaralności. Wolontariusze nie nocowali na terenie ośrodków, w których mieszkali uczestnicy warsztatów, a także nie przebywali sam na sam z uczniami.

Kontrola wykazała, że podczas wszystkich zajęć prowadzonych przez wolontariuszy byli obecni polscy nauczyciele. Poinformowano także, że zarówno uczniowie, jak i ich rodzice nie zgłaszali żadnych uwag dotyczących zachowania wolontariuszy.

Wyniki kontrolo odnoszą się też do kwestii zdjęć, które ukazały się w mediach.

"W trakcie kontroli ustalono, że uczestnicy projektu robią zdjęcia w trakcie zajęć, aby utrwalić efekt końcowy wykonywanego zadania. Ponadto zawsze na zakończenie projektu w chwili rozdania certyfikatu robią sobie pamiątkowe zdjęcia z wolontariuszami, bądź z całą grupą. Zdjęcia wykonywane są w obecności nauczycieli - opiekunów poszczególnych grup. Zdarza się, że nauczyciele sami fotografują uczniów z wolontariuszami w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie" - czytamy w dokumencie. Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Pod listem poparcia dla Euroweek podpisało się prawie 200 nauczycieli, dyrektorów szkół i prezesów organizacji pozarządowych z całej Polski. Zaapelowali do minister edukacji Anny Zalewskiej, by zabrała głos i oficjalnie przekazała opinii publicznej wyniki kontroli. W liście opisano też okoliczności, w jakich zdjęcia miały pojawić się w internecie.

Użytkownik jednego z forów internetowych wykorzystał część zdjęć z sieci społecznościowych uczestników Euroweek i dodał je do zdjęć niewiadomego pochodzenia przedstawiających jasnowłose nastolatki w objęciach ciemnoskórych dorosłych mężczyzn. Tym samym nadając im nieprawdziwą oraz krzywdzącą narrację, opublikował zdjęcia twierdząc, że to dokumentacja obozów Euroweek

- czytamy.

- Tak jak głośno mówiło się o potrzebie przeprowadzenia kontroli naszej Fundacji, tak nie padło ani jedno słowo na temat wyników przeprowadzonych kontroli. Dopiero po naszej prośbie o dostęp do informacji publicznej otrzymaliśmy na piśmie od Kuratorium wyniki - mówi Adam Jaśnikowski, prezes Fundacji Euroweek, która jest organizatorem warsztatów.

- Nieprawdziwe informacje o Euroweek rozprzestrzeniały się wszędzie, dlatego tak ważne jest teraz, żeby o pozytywnym wyniku kontroli Kuratorium mogło się dowiedzieć również jak najwięcej osób. Tylko w taki sposób będzie można pokazać m.in. młodym ludziom, jak niesprawiedliwe jest ferowanie wyroków na podstawie nieprawdziwych informacji w internecie. Nie tylko my padliśmy ofiarą tzw. fake news. To się niestety dzieje coraz częściej, dlatego warto to nagłośnić, by zmusić twórców takich newsów do refleksji - dodał.

Ws. Euroweek do Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej trafiły cztery zawiadomienia. Jak informował na początku lutego rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, trzy z nich nie będą wszczęte, zaś w przypadku jednego nadal trwa postępowanie wyjaśniające, mówił dla TVP3 Wrocław. Dyrekcja szkoły w Kowarach złożyła zawiadomienie dotyczące warsztatów w Długopolu-Zdroju. Wynikało z niego, że jeden z wolontariuszy miał pokazać uczniom za pomocą butelki czynność seksualną.

Euroweek to warsztaty skierowane do młodych ludzi, które maj na celu doskonalenie języka angielskiego, naukę wielokulturowości, a także kształtowanie zdolności przywódczych.