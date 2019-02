Podwójne zabójstwo matki i dziecka w Bolesławcu. "Kobiecie udało się wybiec na klatkę"

tektur przed chwilą 0

No to tak dla przypomnienia co Pis i czarna mafia niedawno proponowali



"Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ostatniego dnia roku 2018 pojawił się projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument został skierowany do konsultacji. I już wiadomo, że kontrowersji jest sporo. Najwięcej emocji budzi zmiana definicji ofiary przemocy.



Jednorazowe pobicie nie będzie przemocą – tak wszyscy zrozumieli to, co zmienić ma się w art. 2 ustawy i o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.