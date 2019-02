Gorąco w Gdańsku. Zwolennicy i przeciwnicy ks. Jankowskiego spotkali się przy cokole pomnika

Zwolennicy ks. Henryka Jankowskiego zgromadzili się w miejscu, gdzie stał pomnik prałata i czekali na przyjazd rzeźby oraz jej ponowne ustawienie na cokole. Pojawili się też przeciwnicy ustawienia pomnika. Wokół cokołu byli również policjanci.

Padały zaczepki, doszło do sprzeczek i drobnych przepychanek między ludźmi. - Pani jest antypolską prowokatorką. Niech pani idzie do domu i weźmie tabletkę albo się pomodli - wykrzykiwał mężczyzna. - Ksiądz Jankowski nie miał wyroku - dopowiadał drugi.

Dziennikarz TOK FM Paweł Radzewicz, który był na miejscu, wskazywał, że pomnik ks. Henryka Jankowskiego został przywieziony w okolice skweru.

Z rozmów uczestników protestów wynikało, że ze względu na brak zgody gdańskiego magistratu, policja zablokowała ciężarówkę przewożącą figurę i nie dopuszczała do prób ponownego ustawienia pomnika.

Kilka minut przed godz. 14 przekazano, że ciężarówka z rzeźbą odjechała, a i sami zwolennicy ks. Jankowskiego wycofali się z planów stawiania figury dzisiaj.

Pomnik ks. Henryka Jankowskiego. Miasto oddaje rzeźbę, ale wymaga zgody

Pomnik ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku został obalony w nocy z 20 na 21 lutego. Po przewróceniu go, miasto chciało przetransportować rzeźbę do magazynu, ale zablokowali to członkowie społecznego komitetu, który był inicjatorem budowy monumentu kapelana "Solidarności". Wobec ks. Jankowskiego padają oskarżenia o pedofilię i molestowanie seksualne, sprawę nagłośnił "Duży Format" w grudniu ubiegłego roku.

Po blokadzie władze Gdańska zdecydowały o tym, by oddać rzeźbę prałata Henryka Jankowskiego społecznemu komitetowi. Krzysztof Dośla, przewodniczący komitetu budowy pomnika, zapowiedział, że w piątek rzeźba powróci na swoje miejsce. Tymczasem władze miasta stwierdziły, że ponowny montaż pomnika wymaga ich wcześniejszej zgody.