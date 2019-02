Gdańsk. Lech Wałęsa o oskarżeniach ws. księdza Jankowskiego. "Nic takiego nie widziałem"

Po tym, gdy w Gdańsku przewrócono pomnik księdza Henryka Jankowskiego, Lech Wałęsa zabrał głos w sprawie zarzutów, padających pod adresem nieżyjącego kapelana "Solidarności".

Lech Wałęsa o ks. Jankowskim: "Był moim przyjacielem i tak pozostanie"

Były prezydent "nie może uwierzyć" w to, że oskarżenia wobec ks. Jankowskiego są prawdziwe. Wałęsa napisał o tym na Facebooku. "Wiele wiele lat byłem w pobliżu i nic podobnego nie widziałem. Nikt też za życia księdza nie poinformował mnie i nie zgłosił podobnych uwag" - stwierdził Lech Wałęsa, odnosząc się zapewne do oskarżeń o pedofilię w stosunku do Jankowskiego.

Wałęsa podkreślił także, że niewyobrażalnym jest zwycięstwo Solidarności bez fizycznego udziału ks. Jankowskiego. "Był moim przyjacielem i tak pozostanie" - napisał były prezydent Polski.

Sprawa ks. Jankowskiego. W Gdańsku przewrócono jego pomnik

Ksiądz Henryk Jankowski był m.in. kapelanem "Solidarności". W 2004 roku został usunięty z funkcji proboszcza parafii św. Brygidy w Gdańsku związku z oskarżeniami o wykorzystywanie seksualne dzieci. O sprawie zrobiło się głośno po raz kolejny w grudniu 2018 roku, gdy w "Dużym Formacie" ukazał się reportaż pt. „Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?”, w którym przedstawiono m.in. historię samobójstwa ciężarnej 16-latki, która miała być wykorzystywana przez księdza. Obecność pomnika ks. Jankowskiego w Gdańsku budziła sprzeciw wielu mieszkańców miasta. W nocy 21 lutego 2019 r. monument ks. Jankowskiego został przewrócony.