Nowe święto państwowe. 14 kwietnia będzie Świętem Chrztu Polski

sailor2016 godzinę temu

Tak gwoli ścisłości to w latach pomiędzy 964-967 (brak uściślenia) ochrzcił się Mieszko I wraz z rodziną i najbliższymi, a cwaniaki w czarnych sukienkach zaczęli powoli łupić nasz kraj i zdobywać wpływy ale cały naród pozostał przy starej wierze. Dopiero Bolesław Chrobry zaczął nawracać siłą i na większą skalę rozdawać klechom dobra. Potem za panowania jego syna Mieszka II wszytko wróciło do pogaństwa gdyż ten albo był bardzo tolerancyjny albo zgoła sam wrócił do dawnej wiary. Niestety klechy przy pomocy Niemców, intryg oszustw na siłę zmuszali naszych przodków aby wierzyli w nowe gusła, które miały być lepszejsze od starych. Ale udało się to dopiero pod koniec XVI wieku. Potem już było z górki. Coraz większe wpływy i więcej kasy co doprowadziło do Targowicy, której głównymi inspiratorami byli biskupi, a teraz mamy jeszcze świętować z tego powodu. Raczej powinien być to dzień żałoby narodowej.