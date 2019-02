Cokół pomnika ks. Henryka Jankowskiego w nocy pomazany farbą. "Bądź za ofiarami"

maguniaklikunia 19 minut temu Oceniono 12 razy 10

Jak widzę jest nowe wyzwanie dla kościoła i PiSu - pilnowanie pomników. placów, ulic, rond które zostały postawione dla upamiętnienia kościelnych "bohaterów" i "prawdziwych patriotów". Chyba logistycznie niewykonalne. Już całodobowo są pilnowane schody do znikąd, dom pana prezesa, Wawel. Trzeba będzie powołać obywatelskie komitety obrony i ochrony pomników. Emerycie nie martw się co będziesz robił bo Twoja partia i kościół zorganizują Ci czas wolny. Zamiast w kolejce do przychodni albo w sanatorium miłości ustawią Cię na warcie honorowej przed pomnikiem, placem, rondem.