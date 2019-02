Zima wróciła do Polski. IMGW ostrzega przed oblodzonymi drogami

Warunki atmosferyczne po mroźnej nocy były szczególnie niekorzystne dla kierowców. Nawierzchnie dróg na terenie całego kraju są mokre lub wilgotne, a niska temperatura przy gruncie może powodować zamarzanie wody na jezdniach, przyczyniając się do powstawania niebezpiecznego oblodzenia.

Zima wróciła do Polski. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg

Powrót zimy ma związek z napływem wyżu znad Bałtyku, który przyniósł nad Polskę mroźne, arktyczne powietrze. W porównaniu z początkiem tego tygodnia, temperatura wyraźnie spadła. IMGW prognozuje, że dziś w najcieplejszym momencie dnia temperatura będzie wahać się od 5 stopni na południowym zachodzie do -3 na północnym wchodzie kraju. Temperatura przy gruncie na wschodzie Polski może z kolei spaść nawet do -14 stopni, co powodować będzie oblodzenie, w szczególności o poranku oraz wieczorem. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed oblodzeniem dla ośmiu województw - pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Obowiązują na razie do soboty.

W niedzielę temperatura podskoczy, w związku z tym zniknie oblodzenie dróg. Na niedzielę nie wydano żadnych ostrzeżeń meteorologicznych.