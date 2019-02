Prognoza pogody na tydzień [25 lutego - 3 marca]. Będzie coraz cieplej, jednak cały weekend zapowiada się deszczowo

Początek tygodnia przywita nas stopniowym wzrostem temperatury i większym rozpogodzeniem. Sytuacja ta ulegnie zmianie w piątek, kiedy w całej Polsce zacznie padać deszcz. Pogoda taka utrzyma się niestety przez cały weekend.

Pogoda na poniedziałek. Wzrost temperatury i większe rozpogodzenie

W poniedziałek, mimo mroźnego poranka, będzie całkiem przyjemna pogoda. Termometry pokażą od 4 stopni w Zakopanem do 10 stopni w Szczecinie. Na wschodzie i w centrum kraju temperatury osiągną wartości od 4 do 6 stopni. Na zachodzie od 7 stopni w Jeleniej Górze do 9 stopni w Poznaniu. Duże rozpogodzenia czekają mieszkańców województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W pozostałych regionach większe zachmurzenie, jednak z chmur tych nie przewiduje się żadnych opadów.

Prognoza pogody na wtorek i środę. Będzie coraz cieplej

We wtorek będzie jeszcze cieplej. W całej Polsce jednak niebo będzie szczelnie zakryte chmurami. Mogą pojawić się lokalne opady deszczu na wschodzie kraju, jednak większe opady nie są przewidywane. Na wschodzie termometry pokażą około 7 stopni, w centrum ma być 8 stopni a na zachodzie od 9 stopni w Opolu do nawet 11 stopni w Zielonej Górze. W środę podobna temperatura, jednak przewidywane są większe rozpogodzenia. Umiarkowanie duże zachmurzenie tylko w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Łodzi. Temperatury od 13 stopni w Szczecinie do 6 stopni w Białymstoku. W większości miast temperatury wahać się będą od 8 do 10 stopni.

Pogoda na czwartek i piątek. W piątek nad Polską pojawi się deszczowy front

Synoptycy nie zapowiadają na czwartek dużych opadów. W większości kraju będzie pogodnie, zachmurzenie pojawi się tylko na północy i w północno-wschodniej części kraju. Tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Czwartek zapowiada się bardzo ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry, gdzie termometry pokazać mogą nawet 16 stopni! Najchłodniej ma być na Pomorzu - tam około 6 stopni. Termometry pokażą od 11 stopni na wschodzie i w centrum do 13 stopni na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W nocy z czwartku na piątek prognozowane jest pogorszenie pogody. Temperatury lekko spadną: najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju (od 9 do 12 stopni), a najchłodniej na Pomorzu (od 5 do 6 stopni) i we wschodniej Polsce (od 6 do 8 stopni). Deszcz będzie padał w całym kraju, z wyjątkiem Podlasia gdzie pojawią się większe rozpogodzenia.

Prognoza pogody na weekend. Zapowiada się deszczowy koniec tygodnia

Cały weekend będzie deszczowy. W sobotę na Suwalszczyźnie może spaść także śnieg. Przejaśnienia możliwe tylko w sobotę na zachodzie i północy Polski. W niedzielę większe rozpogodzenia, jednak deszczowy front nadal będzie decydował o pogodzie na terenie całego kraju. W sobotę termometry pokażą 5 stopni w Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie, od 9 do 11 stopni będzie w centrum kraju. Na zachodzie nawet 13 stopni w Poznaniu i 14 stopni w Opolu. W niedzielę będzie równie ciepło: od 8 stopni na wschodzie kraju do 13 stopni na zachodzie. Najchłodniejsza niedziela zapowiadana jest na północy kraju, gdzie będzie od 5 do 7 stopni.

