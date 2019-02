Rzecznik Praw Obywatelskich potępił obalenie pomnika ks. Jankowskiego. "Przekroczenie tabu"

sigit godzinę temu Oceniono 10 razy 6

Lenin, Ceausescu, Jankowski. Co w tym złego? Nie chcę, żeby jakiś sku...el patrzył na mnie z góry. Z pewnością to nie grożenie śmiercią, bo pedofil już zdechł. Kto nie jest tego wart, nie będzie stał na pomniku. To normalne w demokratycznych społeczeństwach. Obalanie pomników nie różni się od innych przejawów aktywności obywatelskiej - to protest, jak palenie portretów i polityczne zgony. Prokuratura to popiera ...