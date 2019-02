Wypadek na A1. Jechał pod prąd, nie żyje pasażerka samochodu, który jechał prawidłowo

mcguirre pół godziny temu Oceniono 7 razy 7

Przejechałem do tej pory ponad milion kilometrów, nigdy nie miałem problemu z wjazdem i ze zjazdem z autostrady we właściwa stronę, czy to w Polsce czy za granicą. Niech ktoś mi wytłumaczy jak to jest możliwe, żeby nie zorientować się, że coś jest nie tak. Pozostaje tylko celowe, świadome działanie i w takim przypadku powinno ono być traktowane jako próba zabójstwa.