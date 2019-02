Gdańsk. Pomnik prałata Jankowskiego ma wrócić na swoje miejsce

mirek11768 11 minut temu Oceniono 15 razy 11

Zaczyna się jak z krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w 2010r. Ciemnogród zawłaszcza przestrzeń publiczną. Mohery, zacofane ,,kółka różańcowe'' i inne oszołomy pislamskie znów zmuszają normalnych ludzi do ,,jedynej, słusznej linii KK'' Zero przyzwolenia na terr or pseudo katolicki