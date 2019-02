Nagła zmiana pogody. Już tej nocy chwyci mróz. Kolejna ma być jeszcze zimniejsza

Po kilku dniach cieplejszej pogody nadejdzie ochłodzenie. W nocy temperatura spadnie do minus 9 stopni Celsjusza. - Najniższa, czyli minus 9 stopni będzie na Suwalszczyźnie, w warmińsko-mazurskim ma być do minus 5 stopni, w centrum do minus 4 stopni - mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dzisiejszej nocy największych opadów śniegu możemy spodziewać się na północnym-wschodzie kraju oraz na krańcach południowych. - W górach przybędzie około dziesięciu centymetrów pokrywy śnieżnej - dodaje Tomczuk.

W związku z mroźną pogodą ostrzeżenia o oblodzeniu zostały wydane dla województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego bez części północnej, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego z wyjątkiem krańców południowych i północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego.

Pogoda: będzie jeszcze zimniej

Jak zapowiadają synoptycy, kolejna noc, z piątku na sobotę, będzie zimniejsza. Na terenach podgórskich termometry wskażą minus 12 stopni, na wschodzie: od minus 8 stopni do minus 10, w centrum: minus 7 i na krańcach zachodnich: minus 4 stopnie.