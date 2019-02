Przepychanka pod obalonym pomnikiem ks. Jankowskiego. Dośla: To zabór mienia

art_102 godzinę temu Oceniono 48 razy 44

Maciej Bąk wykrzykuje - „Gratuluję tym bandytom. Zwykłym, klasycznym bandytom. (...) Zapłacą za to..."

Szkoda, ze Bąk z takim samym zapałem nie broni dzieci wykorzystywanych przez Jankowskiego i innych księży. Może by go tak postawić przed ich ofiarami i niech patrząc im w oczy powtórzy jakimi to bandytami są ludzie, którzy śmieli przewrócić pomnik ich kata.