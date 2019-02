Aktywistom grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Pomnik ks. Jankowskiego zabezpieczony

siwywaldi 2 godziny temu Oceniono 33 razy 33

No i tzw. "wymiar" ma zgryz. bo jak ktoś oblewa farbą pomnik ku czci poległych w czasie wojny na terenie Polski Czerwonoarmistów, to nazywa się to SŁUSZNYM protestem, a sam pomnik po któreś próbie demontuje. A jak ktoś ściągnął zza łeb z cokołu księdza teofila, to grozi mu odpowiedzialność karna...



Ciekawe CO by było gdyby jeszcze do obrony tego pomnika, włączyli się mocodawcy niejakiego TW "Delegata", he, he... :-))