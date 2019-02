Pogoda na weekend 23-24 lutego. W sobotę chłodno, ale od niedzieli rozpogodzenia i wzrost temperatury

W weekend zapowiadana jest zmienna pogoda. W sobotę będzie dosyć chłodno i miejscami pochmurnie, ale już od niedzieli prognozowane są wyższe temperatury.

Pogoda na sobotę 23 lutego. Dziś od - 7 stopni na południu do 4 stopni na północy kraju

Temperatury w sobotę będą bardzo zróżnicowane: różnica między najzimniejszym Zakopanem i najcieplejszym Szczecinem będzie wynosiła aż 11 stopni. Polska podzieli się na część wschodnią, gdzie temperatury nie przekroczą - 1 stopnia i na cieplejszy zachód. Najzimniej będzie w Zakopanem, gdzie termometry pokażą - 7 stopni oraz w Lublinie, gdzie tylko - 3 stopnie. W centrum, na północnym i południowym wschodzie temperatury wahać się będą od - 1 do - 2 stopni. Najcieplej będzie w Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze, gdzie termometry pokażą od 4 do 3 stopni. W pozostałych regionach od 0 do 2 stopni.

Meteorolodzy nie przewidują żadnych opadów w sobotę. Zapowiadają się także całkiem duże rozpogodzenia zwłaszcza na zachodzie kraju. Wiatr zazwyczaj słaby i umiarkowany; silniejsze porywy tylko na południu, w regionach podgórskich.

Pogoda na niedzielę 24 lutego. Będzie cieplej i bardziej słonecznie

Niedziela ma być już dużo cieplejsza. Tylko w Zakopanem temperatura spadnie do - 2 stopni. W pozostałych regionach zapowiadany jest wzrost temperatury, w porównaniu do poprzedniego dnia. Na wschodzie i w centrum kraju termometry pokażą od 1 do 3 stopni. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim będzie od 5 do nawet 7 stopni. W tych regionach pojawią się także duże rozpogodzenia.

Umiarkowane zachmurzenie prognozowane jest dla województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu możliwe opady śniegu.

