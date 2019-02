Odra. Liczba zachorowań w 2019 roku wzrosła ośmiokrotnie w stosunku do roku ubiegłego

cortese 6 minut temu 0

to po co sie szczepic skoro choruja zaszczepieni ? Moze celem szczepien nie jest odpornosc tylko zniszczenie ukladu odpornosciowego , depopulacja o ktorej mowil Bill Gates ? Korelacja wzrostu autyzmu z iloscia szczepien (polecam zbadac temat), tzw syndrom smierci lozeczkowej wsrod niemowlakow to tez oczywiscie nie ma nic wspolnego ze szczepieniami... Czy jakikolwiek aparat panstwowy przymusza nas do czegos co jest dla nas dobre ? Chorym spoleczenstwem latwiej rzadzic, zajaci beda utrzymanim przy zyciu swoich schorowanych pociech nie beda miec czasu na interesowanie sie polityka. Mniej TVN/TVP a wiecej czytac i samodzielnie myslec.