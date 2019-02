Pogoda na dziś - piątek 22 lutego. W pięciu województwach zapowiadane jest spore ochłodzenie

Najbardziej zimowa pogoda zapowiada się na południu kraju, gdzie prognozowane są intensywne opady śniegu. Ujemne temperatury będą się utrzymywać przez cały dzień w pięciu województwach na wschodzie i północnym-wschodzie kraju.

Temperatura. Spore ochłodzenie w pięciu województwach

W pięciu województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim meteorolodzy zapowiadają ujemną temperaturę, która utrzyma się przez większość dnia: od - 1 stopnia dla Warszawy, Łodzi i Olsztyna do nawet - 3 stopni w Suwałkach. Najwyższą temperaturę, 5 stopni, pokażą termometry w Opolu i Wrocławiu. W województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim temperatura wahać się będzie od 3 do 4 stopni. W pozostałych regionach od 0 do 2 stopni.

Pogoda na dziś - 22 lutego. gazeta.pl

Opady. Intensywne opady śniegu na południu kraju

Synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże i umiarkowane na południu kraju, gdzie po południu prognozowane są także intensywne opady śniegu. Według wstępnych prognoz, pokrywa śnieżna w Karpatach zwiększy się o około 10 centymetrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem w Lublinie, Kielcach i Łodzi. Na większe rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmińsko mazurskiego. Wiatr głównie umiarkowany; silniejsze porywy zapowiadane są jedynie na wybrzeżu i na południu kraju. W Karpatach spore opady śniegu i wiatr wiejący od 40 km/h do nawet 85 km/h spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu na południu kraju

Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem, który pojawi się w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Wiatr w tych regionach osiągnie prędkość do 40 km/h w ciągu dnia i do 75 km/h w nocy. Silnie zawieje także w województwie świętokrzyskim. Rano w większości kraju przewidywane są oblodzenia, z którymi zmagać się będą zwłaszcza mieszkańcy województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Temperatura minimalna przy gruncie spadnie do nawet - 7 stopni.

