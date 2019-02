Skandaliczne słowa małopolskiej kurator. Mówi, że Trzaskowski wsparł "propagowanie pedofilii"

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak była już wielokrotnie, właśnie za sprawą aktywności w internecie, krytykowana. W 2018 roku posłowie Nowoczesnej apelowali nawet o jej odwołanie w związku z wpisami o tym, kto powinien być przewodnikiem w Auschwitz.

Później, w październiku tego samego roku, Nowak zwalczała akcję Tęczowy Piątek, a w ujawnionym piśmie do dyrektorów z Małopolski wskazywała, by "nie dopuszczać do sytuacji, w której szkoła stanie się miejscem deprawowania dzieci i młodzieży".

Podobny homofobiczny atak małopolska kurator przypuściła w środę na Twitterze. Powód? Podpisanie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+, która opisywana jest przez organizacje LGBT+ jako "wydarzenie bezprecedensowe". Więcej o samej deklaracji: "Kamień milowy". Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+.

Deklaracja LGBT+ to według kurator "propagowanie pedofilii"

Jednak zdaniem małopolskiej kurator, takie działania prezydenta Warszawy powinno być krytykowane. Jak napisała na Twitterze:

Czy Rafał Trzaskowski poinformował, czym LGBT jest naprawdę? Czy wspominał, że to propagowanie między innymi pedofilii? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci?!

Barbara Nowak jest na tyle pewna swoich skandalicznych teorii, że zdecydowała się podzielić też źródłami dla tych tez.

Są to materiały m.in. oparte o opinię (a nie raport, jak twierdzi Nowak) przedstawiciela katolickiego Stowarzyszenia Pedagogów Natan na temat Standardów Edukacji Seksualnej WHO. Inne źródło, z którego czerpała wiedzę do swoich opinii, to serwis prawy.pl.