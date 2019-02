Czy Stefan W. był poczytalny podczas ataku na Adamowicza? Jest opinia biegłych psychiatrów

agnrodis godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Jak to nie wiedzial co robi? Wiedzial swietnie kogo planuje zabic, wszystko zaplanowal, kiedy i jak, wlacznie z sfalszowaniem przepustki. Przeprowadzil plan od poczatku do konca. Wszedl na lewa przpustke, podszedl prosto do Adamowicza i zaatakowal go narzedziem, ktore specjalnie przyniosl w tym celu ze soba. Wszystko zgodnie z planem, zorganizowane i przeprowadzone Z ZIMNA KRWIA. Nic na zywo, nic na wariata, wszystko logicznie przemyslane i wprowadzone w zycie. Celem, zemsta na polityku przeciwnej partii, za ktora stal. Za cos takiego nalezy sie kara smierci!!!!