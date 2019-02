Kobieta przyjechała złożyć zawiadomienie na męża. Straciła prawo jazdy i stanie przed sądem

Do tego aby sprawcy przestępstw mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, potrzebna jest m. in. aktywność ze strony ich ofiar lub świadków przestępstwa. Może to polegać na przykład na złożeniu stosownego zawiadomienia. Dotyczy to choćby przestępstw związanych z przemocą domową.

Wezwanie do rodzinnej awantury z alkoholem w tle

We wtorek policjanci z Iławy odebrali informację o rodzinnej kłótni. Gdy pojechali na miejsce okazało się, że mężczyzna znajdując się pod wpływem alkoholu wszczął awanturę ze swoją żoną. Nie ograniczył się przy tym jedynie do agresji słownej. Oprócz tego, że miał ją wyzywać, to miał ją także uderzyć. Jako że miała to być nie pierwsza taka sytuacja, policjanci wszczęli wobec małżeństwa procedurę Niebieskiej Karty oraz zatrzymali agresywnego i nietrzeźwego mężczyznę, by odseparować go od kobiety.

Poszkodowana została poinformowana o dalszym toku postępowania i krokach prawnych jakie może podjąć w tej sprawie, gdy ochłonie i się nad tym zastanowi. Kobieta nie czekała długo z podjęciem decyzji. Kiedy policjanci przyjechali z zatrzymanym do komendy, po niedługim czasie w jednostce pojawiła się również i jego żona.

Kobieta postanowiła złożyć zawiadomienie na męża

Mieszkanka Iławy powiedziała, że chce złożyć zawiadomienie o popełnionym przez męża przestępstwie. W trakcie rozmowy policjanci poczuli dobiegający od kobiety zapach alkoholu, a że wcześniej widzieli, że 48-latka do komendy przyjechała samochodem zbadali ją alkomatem. Okazało się, że kierowała autem mając prawie promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i po wykonaniu z nią niezbędnych czynności i sporządzeniu dokumentacji zwolnili ją do domu. Wkrótce 48-latka odpowie przed sądem.

Sprawą przemocy w tej rodzinie przyjrzy się bliżej m.in. dzielnicowy.