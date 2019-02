jarek_pierwszy_wyspany pół godziny temu Oceniono 46 razy 16

Doszliśmy do sytuacji gdzie gwarantem porządku i przestrzegania prawa jest UE a rząd to banda gałganów, która tylko myśli jak to prawo obejść. Jaki jest sens istnienia takiego kraju? Zachodnie województwa powinny pomyśleć o secesji od tego bagna które wylewa się w Kongresówce.