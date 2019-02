"Nacisnąłem spust. Spełniłem jego prośbę". Ruszył proces 37-latka oskarżonego o zabicie znajomego

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces dotyczący zabójstwa z 30 października 2017 roku. Proces o tyle nietypowy, że według Karola K., który z mausera postrzelił 41-letniego kolegę, Mariana S., co miało stać się to na prośbę mężczyzny.

Do tragedii doszło w miejscowości Lipiny niedaleko Hajnówki (woj. podlaskie). 41-latek podczas wspólnego spotkania ze znajomymi zwierzył się im z zawodu miłosnego (rok wcześniej zostawiła go konkubina) i poprosił, by ci pomogli mu się zabić. Podał jednemu z nich mausera, karabin z czasów II wojny światowej. Broń była naładowana.

"Mierzyłem w głowę. Padł strzał"

Obecnie 37-letni Karol K. dopytał wówczas kolegę, czy na pewno tego chce. Ten - jak opisuje portal wspolczesna.pl - miał zapewniać gości, że "męczy się na tym świecie". Inni uczestnicy imprezy potwierdzili ten ciąg zdarzeń.

- Zapytał, czy ulżę jego cierpieniom. Wiedziałem, o co mu chodzi. Już od około roku cały czas mówił, że chce skończyć ze sobą - relacjonował Karol K. Ostatecznie to on wziął broń do ręki i wymierzył w kolegę, który kucnął przed nim na podłodze.

Celowałem z bliskiej odległości. To jest około 2-3 metrów. Mierzyłem w głowę. Nacisnąłem spust. Padł strzał. Rozerwało mu tył głowy. Mózg wypadł na podłogę. Jego szczątki były w całym pokoju

- cytuje opowieść Karola K. serwis wspolczesna.pl. Uczestnicy imprezy początkowo chcieli sprawę przedstawić jako samobójstwo, jednak Karol K. wrócił do domu Mariana S., a po wyjściu z niego już czekała na niego policja.

Przed sądem Karol K. przyznał się do zabójstwa, jednak nie chciał składać wyjaśnień. - Spełniłem jego prośbę. Żałuję. Więcej bym tego nie zrobił - oznajmił. We wtorek przesłuchano pierwszych świadków, kolejna rozprawa jest zaplanowana na koniec lutego tego roku.

