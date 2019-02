NIK krytycznie o nauczaniu matematyki: Warto rozważyć zawieszenie obowiązkowej matury

kosmyg 2 godziny temu Oceniono 45 razy 37

Nie potrzeba NIKu, żeby wiedzieć, że polska szkoła to dno i pięć metrów mułu. I to nie jest wina braku pedagogów, nie jest to wina systemu, bo była reforma, która miała szansę coś zmienić, postawić na nauczanie blokowe na przykład. Dzisiejszy maturzysta nei ma pojęcia o świecie, uczy się szczegółów jakiegoś zagadnienia na pamięć, potem zapomina. Nie uczy się pracy zespołowej, nie poznaje szerokiego kontekstu, nie ma zajęć z dziedzin przydatnych w życiu codziennym, czy zwyczajnie interesujących. Nikt nie wspiera zainteresowań, nie uczy samodzielnej pracy czy myślenia. Taki uczeń nie ma ciekawości świata ani odwagi pytać, nie potrafi rozwiązywać problemów ani współpracować, przyjmowąc krytyki, ponosić porażek. Nie ma pojęcia o prawie, medycynie, ekonomii, nawet podstawowego. Kolejne pokolenia się marnują a debata o edukacji sprowadza się do walki obrońców i przeciwników religii w szkołach. Której być w szkole nie powinno oczywiście, ale jej usunięcie to pierwsy krok do naprawy polskich szkół.