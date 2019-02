Ocieplenie wybudziło kleszcze. Lekarze alarmują: ich sezon już się rozpoczął

maff1 godzinę temu 0

"... Jak twierdzi lekarz Marta Hajdul-Marwicz, kleszcze budzą się, kiedy sprzyjają temu warunki atmosferyczne. "Jeśli nie ma przymrozków i robi się wyraźnie cieplej, to możemy się spodziewać wybudzenia kleszczy i ataków z ich strony” – mówiła Hajdul-Marwicz



z całym szacunkiem - bzdury pani opowiada.

Mieszkam 40 km od warszawy.

2 lata temu w mrozy -18 st C w lutym moje psy gdy przeszly sie po duzym ogrodziepod krzakami przynosily na sobie kilka bardzo aktywnych kleszczy. Jeszcze lażacych po ich sierści.

Zrobiłem mailing to weta i okazalo sie że podobne info otrzymał od kilku innych klientów.

Zapomnijmy że kleszczesą aktywne tylko w dodatnich temp... dziś uslyszałem ze jak sie zrobi +10 stC. to trzeba pilnowaqć się. I mówil to ponoć ekspert w TVN24.

W tym roku, zimą znacznie mniej bylo kleszczy... ale kilkanaście w grudniu, styczniu zdjąłem z moich psow i kotow. Pomimo że od pocz stycznia są zabezpieczone Fiprexem.