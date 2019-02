Zgwałcił i zabił trzyletniego Nikosia. Zapadł wyrok: 25 lat więzienia dla partnera matki

Do tragicznego wydarzenia doszło w Wieruszowie w Łódzkiem. Zdaniem prokuratury między 20 a 29 września 2017 roku 25-letni wtedy Steve V., posługujący się kanadyjskim i portugalskim paszportem, znęcał się na trzyletnim synem swojej partnerki, Nikosiem.

Matka dziecka co jakiś czas zostawiała syna pod opieką partnera. Pewnego dnia do niej zadzwonił i powiedział, że chłopiec uderzył się o kaloryfer i stracił przytomność. Matka wróciła do domu i wezwała pogotowie. Było jednak już za późno - dziecko zmarło.

Trzylatek miał na ciele "obrażenia wskazujące na użycie dużej siły", a także ślady po gwałcie. - Dziecko było w bardzo ciężkim stanie, według mnie agonalnym. Po raz pierwszy coś takiego widziałam - mówiła w rozmowie z reporterami "Uwagi" Anna Bieda, pediatra ze szpitala powiatowego w Wieruszowie.

Steve V. usłyszał zarzuty: zabójstwa, zgwałcenia i znęcania się nad nieporadnym ze względu na wiek trzylatkiem pod nieobecność matki dziecka. Mężczyzna nie przyznał się do winy, twierdził, że chłopiec niefortunnie upadł.

Sąd skazał 27-latka na 25 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.