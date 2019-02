Prokuratura sprawdza przesyłkę do Dulkiewicz. W środku był biały proszek i list z groźbami

Jak podaje TVN 24, przesyłka zaadresowana do p.o. prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz do urzędu miasta dotarł 30 stycznia. W środku znajdował się biały proszek i list zawierający groźby pod adresem Aleksandry Dulkiewicz i członka jej rodziny. - Substancja została zabezpieczona przez odpowiednie służby. Po przebadaniu okazało się, że była to skrobia - powiedziała TVN 24 Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Prowadzimy postępowanie mające na celu wyjaśnienie, kto skierował tę korespondencję na ręce pani prezydent. Przesyłka została nadana w Warszawie, ale nie była to przesyłka rejestrowana - dodała prok. Wawryniuk.

Rządząca obecnie Gdańskiem Dulkiewicz wystartowała w wyborach na prezydenta z bezpartyjnego komitetu "Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz". Jej konkurentami są Grzegorz Braun z KWW Grzegorza Brauna i Marek Skiba z KWW "Odpowiedzialni-Gdańsk". Wybory odbędą się 3 marca.