Pogoda na dziś - wtorek 19 lutego. Ostatni w tym tygodniu słoneczny dzień

Dziś zapowiadany jest całkiem ciepły dzień na terenie całego kraju. Od zachodu jednak zaczną pojawiać się opady deszczu, które mogą wpłynąć na odczuwanie temperatury.

Temperatura. W większości kraju temperatury nie spadną poniżej 10 stopni

We wtorek temperatury nadal będą utrzymywać się na wysokim jak na luty poziomie. Najchłodniej będzie w Suwałkach i Koszalinie, gdzie temperatura osiągnie wartość 7 stopni na plusie. W województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim temperatura wahać się będzie od 7 do 9 stopni. Najcieplej będzie na południowym zachodzie i południu kraju: w Opolu 14 stopni, w Krakowie 13, a we Wrocławiu, Kielcach i Jeleniej Górze do 12 stopni na plusie. W centrum kraju termometry pokażą około 10 stopni. W nocy temperatura wahać się będzie od 1 do 5 stopni. Tylko w regionach podgórskich mogą pojawić się przymrozki.

Pogoda na wtorek - 19 lutego. gazeta.pl

Opady. Zachmurzenia i deszcz na zachodzie i północy kraju

Synoptycy prognozują duże zachmurzenie i opady deszczu na zachodzie i północy kraju. Większe rozpogodzenia pojawią się tylko na południu kraju. W ciągu dnia opady przesuną się z zachodu na południowy wschód kraju - tam poza deszczem mogą pojawić się tej opady śniegu. Wiatr umiarkowany, jednak w górach i nad morzem okresami może osiągnąć prędkość do 55 km/h i nie osłabnie aż do nocy.

