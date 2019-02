Szczerski: Izrael powinien sobie cenić przychylność Polski. Tak byłoby dla niego lepiej

W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Krzysztof Szczerski przedstawił swoją pozytywną ocenę minionej konferencji bliskowschodniej. Szef gabinetu Andrzeja Dudy przekonuje, że dzięki konferencji stworzony został "nowy fakt geopolityczny na Bliskim Wschodzie", który polegać ma na tym, że Izrael oraz grupa państw arabskich usiadły przy wspólnym stole mimo dzielących ich różnic, przede wszystkim stosunku do Palestyny.

Pytany o wypowiedź izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, który wg dziennika Jersualem Post, podczas wizyty w Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami w czasie holokaustu, Szczerski stwierdził, że "wypowiedź premiera Izraela nie ma żadnego wpływu na ocenę wagi konferencji i jej sukcesu".

Szczerski odniósł się również do wyjaśnień, których udzieliło izraelskie MSZ: "to kwestia tego, czy uznajemy te wyjaśnienia za dostateczne. Przytaczane przez izraelskie media słowa, gdyby rzeczywiście padły, byłyby całkowicie nie do przyjęcia, zwłaszcza że cofają one dialog polsko-izraelski do czasów sprzed deklaracji premierów Polski i Izraela, które było ważnym osiągnięciem w tym dialogu" - powiedział polityk PiS.

Pytany o potencjalny wpływ kryzysu w relacjach polsko-izraelskich na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, który odbyć ma się dzisiaj w Jerozolimie, Szczerski stwierdził, że "konferencja bliskowschodnia była kolejnym dowodem, że Izrael powinien sobie cenić przychylność Polki i nie narażać jej na szwank. Tak byłoby dla niego lepiej."